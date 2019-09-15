شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. كأس سوبر جديدة بعد القمة.. وحجازى يقترب من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الجرى حول الملعب" يُبطل مفاجأة ميتشو أمام الأهلى فى "سوبر" الجمعة طلب الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى للزمالك من الجهاز الطبى للفريق، تقريراً عن حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض وذلك قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة القادم، فى بطولة السوبر المحلى التى ستقام على استاد برج العرب فى حضور 10 آلاف مشجع. السوبر المصرى بدون جوائز مالية .. كأس وميداليات فقط Advertisements أكد مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب لن تشهد صرف مكافأة مالية للفائز حيث تقرر الإكتفاء بتسليم الكأس والميداليات فقط. ينتظم أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الأستوائية أمس، السبت، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه . أيمن أشرف ينتظم فى تدريبات الأهلى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة أخبار سوبر كورة.. كأس سوبر جديدة بعد القمة.. وحجازى يقترب من العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.