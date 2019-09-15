شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب استعدادا للسعودية وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه الجمعة المقبل ولمدة عشرة أيام، ويتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة. وتضم قائمة منتخب الشباب 22 لاعبا هم: "حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)". Advertisements وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قد اجتمع مع بندر باصريح المدير الفني للمنتخب السعودي للتنسيق حول المباراة المرتقبة بين المنتخبينالتى ستقام يوم 26 من الشهر الجارى.

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