شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن مرشح لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلى، مرشحاً لقيادة هجوم فريقه بشكل أساسي فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر المحلى.

صلاح محسن يظهر بشكل جيد أمام كانو سبورت

وظهر صلاح محسن بشكل لافت فى مواجهة الأهلي وكانو سبورت، ونجح فى إحراز الهدف الأول فى فوز فريقه بثنائية نظيفة على بطل غينيا الاستوائية، فى المواجهة التى أقيمت أمس السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

صلاح محسن مرشح لتعويض وليد أزارو

ويدرس السويسرى رينيه فايلر الدفع بصلاح محسن، حال استمرار غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأساسى للإصابة، وستكون مشاركته على حساب مروان محسن، الذى لم يقدم أفضل مستوياته بعد مشاركته فى مواجهة بطل غينيا.

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صلاح محسن يعيش حالة من التركيز فى الأهلى

صلاح محسن أكد أنه يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلى أمام الزمالك، مبدياً سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، وأن وجوده فى معسكر المنتخب الأوليمبى ساهم بشكل كبير فى استعادة لياقته الفنية والبدنية.

وتحدث اللاعب عن زملائه فى نفس المركز، وأكد أن مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول فى مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بين الجميع، لكن يجمعهم الحب والسعى الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي، موجهاً الشكر لجمهور الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.