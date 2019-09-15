شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسي: الأهرامات سبب شهرة الاسكواش فى مصر وبطولة CIB تستكمل المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمرو منسى، رئيس مجلس إدارة IEvents، عن بطولة CIB الدولية المقرر إقامتها فى الأهرامات 24 أكتوبر الجارى.

وقال منسى، فى تصريحات خاصة، إن الهدف الرئيسى من إقامة هذه البطولة هو معرفة الجماهير للأبطال المصريين فى اللعبة والذين حققوا نجاحات كبيرة وحصدوا الألقاب الدولية.

وعن اختيار الأهرامات، أكد منسى أن الموقع كان سبب شهرة لعبة الاسكواش منذ انطلاق البطولة فى حقبة التسعينات، موضحاً أن استكمال المسيرة كان أمرا ضروريا، وأن هناك العديد من الشخصيات العامة والفنانيين سيتم دعوتهم لحضور فعاليات البطولة.

وعن اختيار اللاعبين المشاركين فى البطولة، فأكد منسى أن اللاعبين سيتم اختيارهم وفقا للأفضل فى التصنيف العالمى ممن يؤهلهم مستواهم الفنى لخوض المنافسات.

أضاف منسى أن البطولة تبدأ منافساتها من دور الـ64 بمشاركة التوب 10 رجال وسيدات.

كما وجه منسى رسالة للجماهير المصرية لحضور المباريات ومشاهدة أفضل لاعبى العالم لعكس الصورة التى تستحقها مصر أمام العالم.

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