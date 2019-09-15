شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دورى ابطال افريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الأهلى قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا بعد تحقيق فوز مهم ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على ملعب الأخير فى العاصمة مالابو بذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، سجل ثنائى الأهلي صلاح محسن ووليد سليمان هدفى الفوز ليضع الأحمر قدمًا فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل لقاء العودة المقرر له أحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري داخل مصر.



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ولعب الأهلي مباراة كانو سبورت بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، على معلول، محمود متولى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، أحمد الشيخ، محمد مجدى "قفشة" ومروان محسن وجلس على دكة البدلاء شريف إكرامى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، حسام عاشور، حسين الشحات، صلاح محسن، وليد سليمان.

وتُعد مباراة الأهلى أمام كانو سبورت الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد الذى تم تعيينه مديراً فنياً للأهلي مؤخراً، بدأت المباراة بشكل حماسي من الفريقين ولعب أحمد فتحي كرة عرضية في الدقيقة الرابعة سددها حمدي فتحي برأسه كرت فوق العرضة.

واحتسب الحكم الغيني ضربة حرة لعمرو السولية في وسط الملعب بعد عرقلته من أحد لاعبي كانو سبورت ، وضغط مروان محسن واحمد الشيخ على دفاع صاحب الأرض.

وحاول كانو سبورت الضغط على الأهلي في الدقيقة ١٢ محاولة من الجبهة اليسرى للأهلي لكن علي معلول قطع الكرة وتعرض لصدام عنيف من أحد لاعبي بطل غينيا.

نشط أداء الفريقين بمرور الوقت لكن الكلمة العليا مازالت لخط دفاع الفريقين، وحاول صاحب الأرض إرسال كرات عرضية لكن ثنائي الاهلي أحمد فتحي ومحمود متولي نجحا في منع هذه الكرات من تشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

واستحوذ لاعبو الأهلي على منطقة وسط الملعب ومرر على معلول كرة عرضية رائعة من ناحية اليسار لرمضان صبحي في الدقيقة 18 لكن الأخير لم يستفد من الكرة بشكل جيد.

وبعدها بدقيقة رد كانو سبورت بهجمة خطرة على مرمى الأهلي عن طريق أحد لاعبيه لكن محمود متولي قطع الكمرة بشكل جيد قبل أن تُشكّل خطورة على مرمى الأهلي.

ولعب أحمد فتحي عرضية جيدة من ناحية اليمين لكن حارس صاحب الأرض ينجح في الإمساك الكرة قبل أن تصل لرأس مروان محسن.

أحمد الشيخ مر من الجبهة اليمني وبشكل جيد لكنه تعرض لعرقلة وينال ضربة حرة مباشرة وواصل الأهلي الضغط على المنافس الغيني.

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وشهدت الدقيقة 28 فرصة خطرة للأهلي بعدما لعب قفشة كرة عرضية لرمضان ومر الأخير بشكل مميز وأرسل عرضية رائعة للشيخ لكن الأخير سدد كرة بعيدًا عن الشباك.

وشهدت الدقيقة 33 فرصة خطرة لفريق كانو سبورت لكن أيمن اشرف أنقذ الكرة وأبعدها عن مرمى الشناوي وعاد أحمد الشيخ لإهدار فرصة أخرى بعدما لعب مروان محسن كرة عرضية للشيخ ومر الأخير من بين مدافعي بطل غينيا الاستوائية لكن الحارس يتدخل في الوقت المناسب ويمسك بالكرة.

الدقيقة ٣٩ شهدت تسديدة قوية سددها قفشة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس كانوسبورت ونال علي معلول بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 41 وسدد أحد لاعبي كانو سبورت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم ضاغط كما كانت معظم مجريات الشوط الأول، ولعب على معلول كرة عرضية لمروان محسن المنفرد بالمرمى لكن الكرة تصطدم بالعارضة ويضيع هدفًا مؤكدًا للأهلي في الدقيقة 50.

قبل أن يُهدر أحمد الشيخ يهدر فرصة أخرى خطيرة للأهلي في الدقيقة 50، وواصل الأهلي مسلسل إهدار الفرص عن طريق الشيخ أيضًا في الدقيقة ورد صاحب الأرض بهجمة خطرة في الدقيقة 54 وأخطأ الشناوي التعامل مع الكرة لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

وبمجرد نزول صلاح محسن زاد الضغط الهجومي للأهلي ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 62 من تمريرة رائعة من قفشة وسددها صلاح بيمناه في شباط حارس كانو سبورت.

وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد الانفراد بالحارس من تمريرة رائعة من قفشة وسدد صلاح بيسراه لكن بعيداً عن الشباك، وأحتسب الحكم ركنيتين لفريق كانو سبورت لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف.

ودفع السويسري فايلر المدير الفني بوليد سليمان لعب الفريق بدلاً من محمد مجدي قفشة في الدقيقة 75 ولعب رمضان صبحي عرضية جيدة سددها صلاح محسن خارج الشباك.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة بعدما سقط على الأرض أثر إنقاذ كرة صعبة وخطرة، قبل أن يخرج أيمن أشرف للإصابة ويشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه، ونال أحد لاعبي كانو سبورت بطاقة صفراء في الدقيقة 82 للخشونة مع محمود متولي.

وواصل الأهلي هجومه على مرمى أصحاب الأرض وسجل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 82 وواصل الأهلي سيطرته في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز مهم للأهلي خارج الديار مع مدربه السويسري الجديد فايلر.