شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل جدول الدورى للجهات الأمنية لاعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، جدول الدورى الجديد إلى الجهات الأمنية من أجل اعتماده وإرساله إلى أندية الممتاز الـ18.

وتنطلق بطولة الدورى الممتاز يوم 21 سبتمبر الجارى، ولم يحدد بعد موعد انتهائها الرسمى.

وينتظر مسئولو الجبلاية رد الجهات الأمنية على الملاعب المحددة والمواعيد الخاصة بمباريات الدورى من أجل اعتماده وإرساله للأندية.

ويواجه الأهلي الزمالك فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز بالدور الأول والجولة 21 للدور الثانى.

ويشارك 18 ناديا فى النسخة الجديدة للدوري 2019 - 2020 وهى أندية : الأهلي – الزمالك -الإسماعيلي – بيراميدز – المصري البورسعيدي – الإتحاد السكندري – طنطا – الجونة – المقاولون العرب – طلائع الجيش – الإنتاج الحربي – اسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالى:

الأهلى مع سموحة

الزمالك مع الاتحاد السكندرى

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طنطا مع وادى دجلة

المقاولون العرب مع طلائع الجيش

المقاصة مع أسوان

إنبى مع بيراميدز

حرس الحدود مع المصرى

الإسماعيلى مع الجونة

اف سى مصر مع الانتاج الحربى.