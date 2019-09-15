شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من وقت لآخر يتساءل ملايين الأهلاوية عن تطورات مفاوضات محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق ونادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، خاصة أن اللاعب ألمح إلى أنه سيرحل عن ناديه البرتغالى فى يناير المقبل وربط البعض بين هذه التلميحات وبين انتقال اللاعب للقلعة الحمراء فى الشتاء، وهو ما سنلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س: هل حسم كهربا وجهته المقبلة؟

ج:لم يحسم كهربا وجهته المقبلة بشكل رسمى، فمازالت وجهته حائرة بعد رحيل اللاعب من الزمالك وتوقيعه لنادى أفيس البرتغالى، بعد إعلان كهربا أنه سينتقل لنادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادى البرتغالى لا يعدو سوى خطوة انتقالية فى مشواره الكروى.

س: وماذا عن مفاوضات الأهلي مع كهربا؟

ج: الأهلي يتفاوض مع كهربا منذ فترة، وهذا أمر حقيقى، وهناك رغبة من القلعة الحمراء لضم اللاعب فى انتقالات يناير الشتوية وهى الرغبة المشتركة لدى اللاعب أيضاً.

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س: وما هى آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا؟

ج: الأهلى يشترط لضم كهربا إنهاء اللاعب أزمته مع الزمالك بشكل نهائى، بالإضافة لتخفيض اللاعب مطالبه المادية المبالغ فيها، على حد وصف إدارة الأهلى.

س: هل تلقى كهرباً عروضاً أخرى غير الأهلى؟

د: نعم.. فهناك تطور جديد فى ملف كهربا، وهو دخول بيراميدز على خط التفاوض مع الجناح الدولى، وتم التأكيد للاعب أنه سيحصل على كل طلباته المادية، ولكن بيراميدز يشترط أيضاً إنهاء أزمة اللاعب مع الزمالك لعدم رغبة النادى فى دخول بأى أزمة مع الزمالك.

س: وماذا عن الشرط الجزائى فى عقد كهربا مع الزمالك؟

ج: كهربا وضع شرطاً جزائياً ضعيفاً فى عقده مع ناديه البرتغالى يمنحه الحق فى الرحيل حال تسديد 150 ألف دولار.

س: هل ألمح كهربا لرغبته فى اللعب للأهلى؟

ج: منذ رحيله عن الزمالك وهناك تلميحات من فترة لأخرى من جانب كهربا لجمهور الأهلي منها عندما خرج مؤخراً فى أحد البرامج التليفزيونية، وقال، "جمهور الأهلى على رأسى وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهدافا معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى و"الخير جاى"، وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته"، خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".