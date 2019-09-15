تحديد موعد مباراة الزمالك وبطل السنغال في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد مسؤولو نادي الزمالك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري موعدا للقاء ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب أمس السبت في السنغال بهدفين مقابل هدف على ملعب لاديوار، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف في لقاء العودة للتأهل لدور المجموعات.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض إلى القاهرة في الخامسة مساء غدا الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

يذكر أن لقاء السوبر المصري سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ولم يتحدد حتى الآن موعد مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في افتتاح مشوار الدوري (2019-2020).