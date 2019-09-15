ربيع ياسين يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادا للسعودية وعمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل. ويستمر معسكر المنتخب لمدة 10 أيام، ويتخلله مباراتين وديتين، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة. Advertisements وتضم القائمة 22 لاعبا، جاءت كالتالي: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان). ويقود ربيع ياسين منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.

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