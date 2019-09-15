صلاح محسن: مروان مهاجم مصر الأول.. والأوليمبي ساعدني على استعادة مستواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك، كما أوضح كيف ساهم المنتخب الأولمبي في تألقه مع الفريق الأحمر.

وحقق الأهلي مساء أمس السبت فوزًا على كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وسجل صلاح محسن الهدف الأول قبل تعزيز وليد سليمان تقدم الأحمر بالهدف الثاني.

وقال محسن خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة كانو سبورت كانت صعبة، ولكن الفريق نجح في حسم الفوز لصالحه وحقق هدفه من المباراة".

Advertisements

وأضاف: "الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك التي نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد".

وتابع: "استعدت جزء كبير من مستواي خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي ساهم بشكل كبير في استعادة ليقاته الفنية والبدنية".

وعن المنافسة مع مروان محسن ووليد أزارو قال مهاجم الأهلي: "مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي".

وواصل: "الجميع يركز حاليا في مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى في الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التي يشارك فيها الفريق".