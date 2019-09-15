الترجي في مهمة الدفاع عن لقبه بمواحهة اليكت سبورت

يستعد فريق الترجي التونسي اليوم الأحد لملاقاه نظيرة بطل تشاد اليكت سبورت في الرابعة والنصف مساءاً ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويسعي الترجي للدفاع عن لقبه عبر مواجهة اليكت سبورت التشادي والذي تمكن من الفوز علي سيريكل سبورت بطل الجابون في دور ال64 عقب تعادله في الذهاب سلبيا قبل الفوز علي أرضه وأمام جمهوره في مباراة العودة. في الذهاب سلبيا قبل الفوز علي أرضه وأمام جمهوره في مباراة العودة. ويتسلح اليكت سبورت بالأرض والجمهور لأحداث المفاجأة والخروج بنتيجة، بينما يبحث الترجي عن أحداث نتيجة فارقه في بدابة مشواره بالبطولة.

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