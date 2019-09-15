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علق الإعلامي إبراهيم فايق، على اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، من تولي المهمة الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإعلان عن اسم إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر مسألة وقت في ظل دعمومساندة محمد فضل".
وواصل" أيا كان الاسم المهم الاستراتيجية وتحديد الأهداف من منتخبات الناشئين حتى المنتخب الأول.. بالبلدي عايزين نوصل لإيه؟ بعد كام سنة هنبقى فين؟ وإزاي نعمل تواصل أجيال؟".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فايق: الأهم من اسم مدرب منتخب مصر هو تحديد الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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