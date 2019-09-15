يوفنتوس يسعى لضم ماتيتش مجانًا

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي للتحرك للحصول على خدمات نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خصوصًا بعد انتهاء عقده في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت بعد التقارير أن ماتيش، البالغ من العمر 31 عامًا، مستاء من وجوده على مقاعد البدلاء في أول أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، وشارك في مباراة

كبديل، وعدم رغبته في الوجود في تلك الفترة على مقاعد البدلاء.

خرج ماتيتش من حسابات فريقه لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، التي فاز بها اليونايتد بنتيجة 1-0.

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من تشيلسي مقابل مبلغ 44.7 مليون يورو في صيف 2017، ويمتد عقده حتى صيف 2020 مع إمكان التجديد.

ولعب ماتيتش بقميص اليونايتد في 88 مباراة بجميع المسابقات التي سجل خلالها 3 أهداف وشارك في صنع 3 آخرين.

وأكدت بعض التقارير أن عدم مشاركة ماتيتش مع الفريق دفعته للاجتماع مع سولشاير لوضع حد لمستقبله بعدما فضل عليه الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الفترة الأخيرة.