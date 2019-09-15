يوفنتوس يغلق ملف فيورنتينا ويستعد لدوري أبطال أوروبا

أغلق نادي يوفنتوس ملف التعادل مع فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي، ويستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا من المقرر أن يواجه السيدة العجوز نظيره أتلتيكو مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري. مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري. يغيب عن صفوف يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، 3 لاعبين للإصابة هم دوجلاس كوستا، ميراليم بيانيتش والوافد الجديد دانيلو.

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