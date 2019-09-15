أغلق نادي يوفنتوس ملف التعادل مع فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي، ويستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى مندور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
من المقرر أن يواجه السيدة العجوز نظيره أتلتيكومدريد مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري.
يغيب عن صفوف يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، 3 لاعبين للإصابة هم دوجلاس كوستا، ميراليم بيانيتش والوافد الجديد دانيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يغلق ملف فيورنتينا ويستعد لدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.