إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة ماليندي بالكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ماليندي التنزاني ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. الكونفدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل المصري كالآتي.. في حراسة المري: أحمد مسعود Advertisements في خط الدفاع : كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام أبو سويلم، عمرو كمال. في خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سنبوري، إسلام عطيا في خط الهجوم: محمود وادى، حسن علي

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