تعرف على المرشحين لتدريب أهلى جدة بعد رحيل برانكو

كشفت تقارير صحيفة سعودية اليوم الأحد، أن إدارة أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ، بدأت البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان أهلى جدة أعلن بالأمس إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأشارت التقارير أن الأرجنتيني رامون دياز، والسويسري كريستيان جروس و الإيطالي كلادوديو رانييري هم أبرز المرشحين بقوة لتدريب أهلى جدة خلال المرحلة المقبلة.