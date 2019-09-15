كشفت تقارير صحيفة سعودية اليوم الأحد، أن إدارة أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ، بدأت البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.
وكان أهلى جدة أعلن بالأمس إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة مندوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأشارت التقارير أن الأرجنتيني رامون دياز، والسويسري كريستيان جروس و الإيطالي كلادوديو رانييري هم أبرز المرشحين بقوة لتدريب أهلى جدة خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المرشحين لتدريب أهلى جدة بعد رحيل برانكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.