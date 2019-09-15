اتحاد جدة يرصد مكأفاة للاعبيه قبل مواجهة الهلال فى دوري أبطال آسيا

رصدت إدارة نادى اتحاد جدة السعودي برئاسة انمار الحائلي مكأفاة مالية، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال السعوي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا . يهدف مجلس إدارة النادي لدعم اللاعبين معنويًا من أجل مواصلة المشوار الأسيوي بالفوز على الهلال و التأهل لدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا . من أجل مواصلة المشوار الأسيوي بالفوز على الهلال و التأهل لدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا . كان لقاء الذهاب في أغسطس الماضي، انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف. انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف. يستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء 17 سبتمبر والمقرر لها فى تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية على ستاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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