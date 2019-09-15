موعد مباراة النصرالسعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا ... و القنوات الناقلة

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره السد القطري غدًا الاثنين على استاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النصر على ملعبه

بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة النصر و السد :

تقام مواجهة النصر أمام نظيره السد فى تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت مصر .

الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت المملكة

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الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد القطري:

تذاع مباراة النصر أمام نظيره السد القطري بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1HD" بصوت المعلق عصام الشوالي .

الجدير بالذكر بأن مباراة الذهاب بين النصرالسعودي والسد القطري انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف .