موعد مباراة النصرالسعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا ... و القنوات الناقلة

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره السد القطري غدًا الاثنين على استاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا .
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النصر على ملعبهبهدفين مقابل هدف.
موعد مباراة النصر و السد :
تقام مواجهة النصر أمام نظيره السد فى تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت مصر .
الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت المملكة
الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد القطري:
تذاع مباراة النصر أمام نظيره السد القطري بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1HD" بصوت المعلق عصام الشوالي .
الجدير بالذكر بأن مباراة الذهاب بين النصرالسعودي والسد القطري انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف .
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