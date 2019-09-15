شاهد.. مباراة المصري وماليندي في الكونفدرالية

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة المصري البورسعيدي وماليندي التنزاني، في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 الأول لكأسالكونفيدرالية الأفريقية.
ومن المنتظر أن يكون التشكيل المتوقع مكونًا من أحمد مسعود لحراسة المرمى ومعه كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وعمركمال عبدالواحد، أمامهم فريد شوقي وإيزي إيميكا ثم إسلام
عطية وسعيدو سنبورى ومحمود وادى وفي الهجوم أوستين أموتو، ومعهم في البدلاء أحمد عبدالفتاح وعبدالناصر دي ماريا وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وحسن علي وحسين رجب.
شاهد مباراة المصري وماليندي :
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