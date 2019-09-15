ليونيل ميسي يقترب من التواجد مع برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من التواجد في قائمة البلوجرانا التي ستتجه غدًا إلى ألمانيا، لملاقاة بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعلمت مصادر خاصة من صحيفة "أس"

الإسبانية أن ميسي تحدث مع فالفيردي اليوم وقال له إنه بخير، والمشاعر إيجابية للغاية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية "البرغوث الأرجنتيني يريد السفر إلى دورتموند، والجلوس على مقاعد البدلاء".

وواصلت الـ "أس" حديثها وقالت "بالنسبة لميسي هو بحالة جيدة بدنيًا، وكل شيء يعتمد على الأحاسيس غدًا الاثنين في المران الأخير قبل السفر إلى دورتموند، وإذا لم يكن هناك أي انتكاسة، يمكن أن نرى ميسي يلعب أول 30 دقيقة له هذا الموسم، وستكون ضد الفريق الألماني".