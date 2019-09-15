اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من التواجد في قائمة البلوجرانا التي ستتجه غدًا إلى ألمانيا، لملاقاة بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وعلمت مصادر خاصة من صحيفة "أس"الإسبانية أن ميسي تحدث مع فالفيردي اليوم وقال له إنه بخير، والمشاعر إيجابية للغاية.
وأضافت الصحيفة الإسبانية "البرغوث الأرجنتيني يريد السفر إلى دورتموند، والجلوس على مقاعد البدلاء".
وواصلت الـ "أس" حديثها وقالت "بالنسبة لميسي هو بحالة جيدة بدنيًا، وكل شيء يعتمد على الأحاسيس غدًا الاثنين في المران الأخير قبل السفر إلى دورتموند، وإذا لم يكن هناك أي انتكاسة، يمكن أن نرى ميسي يلعب أول 30 دقيقة له هذا الموسم، وستكون ضد الفريق الألماني".
كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يقترب من التواجد مع برشلونة أمام بوروسيا دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.