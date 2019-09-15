كيف يتقاضى لاعب كرة القدم راتبه؟

إذا كنت تفكر في حياة المحترفين، فربما تتساءل أيضًا عن كيفية حصول لاعبي كرة القدم على رواتبهم.

بشكل أساسي، يعتمد اللاعب على شروط العقد المتفق عليها بين مع إدارة ناديه.

ومثل معظم المهن، يتم دفع الأجور إما نصف شهريًا (مرتين في الشهر) أو نصف إسبوعيًا (كل أسبوعين).

والفرق بينهما، هو أن المرتبات النصف الشهرية تُدفع مرتين في الشهر، عادة في اليومين الخامس عشر والأخير من الشهر. بينما المرتبات النصف إسبوعية، تُدفع كل إسبوعين، وعادة في يوم الجمعة.

وفضلاً عن الأرباح التي يحصل عليها اللاعبون من عقودهم السنوية، هناك أيضا دخل إضافي من خلال مكافآت مختلفة (المظهر، الأهداف المسجلة والألقاب المحققة)، بالإضافة إلي حقوق الصور وغيرها من المنح التجارية.

وبطبيعة الحال، الأجر الذي يتقاضاه اللاعب يتم تحديده حسب “القدرات ونوع الجنس والبلد الذي ينشط فيه الدوري”.

على سبيل المثال، يبلغ الحد الأدنى للأجور في الدوري الأمريكي لكرة القدم (الميجور ليج) 56 ألف دولار سنويًا، والمتوسط 117 ألف دولار سنويًا، أما الحد الأدنى في دوري السيدات 16 ألف دولار، والحد الأقصى 44 ألف دولار.

على العكس من ذلك، فإن متوسط الراتب الذي يتمتع به لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ 3.5 مليون دولار في السنة.

ويحصل لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز على أكبر قدر من المال، لكن الناديين الحاصلين على أعلى قيمة للأجور يقعان في إسبانيا، هما ريال مدريد وبرشلونة بالطبع.

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وهناك أيضًا لاعبون خارج القارة الأوروبية يحصلون على رواتب ضخمة في الدوري الصيني، حيث حصل لاعبون مثل، أوسكار، هالك، جراتسيانو بيلي، إزيكييل لافيتزي، وماريك هامشيك على بعض أكبر العقود في اللعبة.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “فرانس فوتبول” في أبريل الماضي، عن أعلى لاعبي العالم أجرًا في العالم، جاء أسطورة برشلونة وقائد منتخب الأرجنتين “ليونيل ميسي” على رأس القائمة.

وأكد التقرير أنه يتم الحصول على أكثر من 800 مليون يورو من الإيرادات من قبل اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم.

وأشارت فرانس فوتبول قائلة “بين العقود والمكافآت والرعاة، لا يكسب أي منهم أقل من 20 مليون يورو، وإجمالي هذا العام (2019) أكثر من ضعف المكتسب في عام 2013 (368.6 مليون يورو)”.

وارتفع راتب أسطورة البرتغال وريال مدريد والنجم الحالي لنادي يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” من 94 مليون يورو -وهو ما حصل عليه في عام 2018- إلى 113 مليون يورو هذا العام، وذلك بفضل انتقاله إلى فريق السيدة العجوز.

ويحصل كريستيانو رونالدو على 57.5 مليون يورو من البيانكونيري، بالإضافة إلى 1.5 مليون من الجوائز، و54 مليونًا من مختلف الرعاة.

لكن ليونيل ميسي لا يُحصل نفس المبلغ من الرعاة، حيث يبقى وجه إعلاني متوسط المستوى أمام رونالدو.

ويتقاضى ليونيل ميسي من نادي برشلونة 87 مليون يورو في المجمل، بالإضافة إلى مبلغ 5.1 مليون من المكافآت، و38 مليون فقط من الرعاة، ما يجعله الأعلى دخلاً في العالم بمجموع ما يتقاضاه من البرسا وباقي مصادر الدخل.

وهذه قائمة بأعلى 10 أجور للاعبي كرة القدم حول العالم في 2019، حسب مجلة فرانس فوتبول: