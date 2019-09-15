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كيف يتقاضى لاعب كرة القدم راتبه؟

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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إذا كنت تفكر في حياة المحترفين، فربما تتساءل أيضًا عن كيفية حصول لاعبي كرة القدم على رواتبهم.

بشكل أساسي، يعتمد اللاعب على شروط العقد المتفق عليها بين مع إدارة ناديه.

ومثل معظم المهن، يتم دفع الأجور إما نصف شهريًا (مرتين في الشهر) أو نصف إسبوعيًا (كل أسبوعين).

والفرق بينهما، هو أن المرتبات النصف الشهرية تُدفع مرتين في الشهر، عادة في اليومين الخامس عشر والأخير من الشهر. بينما المرتبات النصف إسبوعية، تُدفع كل إسبوعين، وعادة في يوم الجمعة.

اللاعب البرتغالي البرازيلي بيبي يوقع على عقد انتقاله إلى بيشكتاش التركي في يوليو 2017 (صور: Getty)
اللاعب البرتغالي البرازيلي بيبي يوقع على عقد انتقاله إلى بيشكتاش التركي في يوليو 2017 (صور: Getty)

وفضلاً عن الأرباح التي يحصل عليها اللاعبون من عقودهم السنوية، هناك أيضا دخل إضافي من خلال مكافآت مختلفة (المظهر، الأهداف المسجلة والألقاب المحققة)، بالإضافة إلي حقوق الصور وغيرها من المنح التجارية.

وبطبيعة الحال، الأجر الذي يتقاضاه اللاعب يتم تحديده حسب “القدرات ونوع الجنس والبلد الذي ينشط فيه الدوري”.

على سبيل المثال، يبلغ الحد الأدنى للأجور في الدوري الأمريكي لكرة القدم (الميجور ليج) 56 ألف دولار سنويًا، والمتوسط 117 ألف دولار سنويًا، أما الحد الأدنى في دوري السيدات 16 ألف دولار، والحد الأقصى 44 ألف دولار.

رواتب لاعبو كرة القدم الرجال أعلى من رواتب السيدات (صور: Getty)
رواتب لاعبو كرة القدم الرجال أعلى من رواتب السيدات (صور: Getty)

على العكس من ذلك، فإن متوسط الراتب الذي يتمتع به لاعب كرة القدم في الممتاز يبلغ 3.5 مليون دولار في السنة.

ويحصل لاعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز على أكبر قدر من المال، لكن الناديين الحاصلين على أعلى قيمة للأجور يقعان في إسبانيا، هما وبرشلونة بالطبع.

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وهناك أيضًا لاعبون خارج القارة الأوروبية يحصلون على رواتب ضخمة في الدوري الصيني، حيث حصل لاعبون مثل، أوسكار، هالك، جراتسيانو بيلي، إزيكييل لافيتزي، وماريك هامشيك على بعض أكبر العقود في اللعبة.

نيمار جونيور وعملة معدنية (صور: Getty)
جونيور وعملة معدنية (صور: Getty)

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “فرانس فوتبول” في أبريل الماضي، عن أعلى لاعبي العالم أجرًا في العالم، جاء أسطورة وقائد منتخب الأرجنتين “ليونيل ” على رأس القائمة.

وأكد التقرير أنه يتم الحصول على أكثر من 800 مليون يورو من الإيرادات من قبل اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم.

وأشارت فرانس فوتبول قائلة “بين العقود والمكافآت والرعاة، لا يكسب أي منهم أقل من 20 مليون يورو، وإجمالي هذا العام (2019) أكثر من ضعف المكتسب في عام 2013 (368.6 مليون يورو)”.

وارتفع راتب أسطورة البرتغال وريال مدريد والنجم الحالي لنادي يوفنتوس “” من 94 مليون يورو -وهو ما حصل عليه في عام 2018- إلى 113 مليون يورو هذا العام، وذلك بفضل انتقاله إلى فريق السيدة العجوز.

موناكو: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2019 (صور: Getty)
موناكو: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في حفل أفضل لاعب في العالم لعام 2019 (صور: Getty)

ويحصل كريستيانو رونالدو على 57.5 مليون يورو من البيانكونيري، بالإضافة إلى 1.5 مليون من الجوائز، و54 مليونًا من مختلف الرعاة.

لكن ليونيل ميسي لا يُحصل نفس المبلغ من الرعاة، حيث يبقى وجه إعلاني متوسط المستوى أمام رونالدو.

ويتقاضى ليونيل ميسي من نادي برشلونة 87 مليون يورو في المجمل، بالإضافة إلى مبلغ 5.1 مليون من المكافآت، و38 مليون فقط من الرعاة، ما يجعله الأعلى دخلاً في العالم بمجموع ما يتقاضاه من البرسا وباقي مصادر الدخل.

وهذه قائمة بأعلى 10 أجور للاعبي كرة القدم حول العالم في 2019، حسب مجلة فرانس فوتبول:

صراع ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو (صور: Getty)
صراع ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو (صور: Getty)

اللاعب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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