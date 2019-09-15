رياضة | المشروع الجديد.. عرض الـ6 شهور يعجل رحيل "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشروع الجديد.. عرض الـ6 شهور يعجل رحيل "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لمدة 6 شهور فقط للترويج لناديه.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن مساعدي ديفيد بيكهام مالك فريق إنتر ميامي عقدوا اجتماعًا مع خورخي ميسي والد وعرضوا عليه مشروعهم للانضمام من شهر 6 لشهر 12 في أمريكا ثم يعود لأوروبا في مرحلة الحسم مع البارسا.

ليونيل ميسي يزف بشرى سارة لبرشلونة قبل مباراة دورتموند

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني إلى تدريبات فريقه الجماعية قبل 48 من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية عائدًا من الإصابة التي لحقت به في الخامس من شهر أغسطس الماضي والتي حرمته من المشاركة في المباريات.

وغاب ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي في مباراة برشلونة وفالنسيا وهناك شكوك حول مشاركته أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

قبل المواجهة المرتقبة.. مهاجم دورتموند يفضح برشلونة

اعترف باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني أن تعرض لمعاملة مهينة في برشلونة الإسباني مشيرًا إلى أن الجميع كان لا يثق به.

وقال باكو ألكاسير في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أحترم الكثيرين في نادي برشلونة لكن الكثير من المسئولين عاملوني بشكل سييء بخلاف زملائي والجماهير الذين عاملوني بشكل جيد".

وتابع ألكاسير: "مثل أي عمل إن وثقوا الناس بك فستقدم أفضل ما لديك.. الثقة عامل مهم في كل المعاملات ولم يظهر العديد من الأشخاص ثقتهم بي".

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وانضم باكو ألكاسير إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا في صيف 2016 بمبلغ يقدر بـ30 مليون يورو ولعب 50 مباراة ما بين أساسي وبديل وسجل 15 هدفًا ثم أعير أعير إلى دورتموند مع أحقية الشراء خلال الموسم الماضي ليتألق مع النادي الألماني بدليل أنه خلال الموسم الجاري شارك في 6 مباريات وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا

برشلونة يبتعد عن نيمار

اشتعلت حرب جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا بعد انتهاء الصراع على ضم نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" برشلونة يخطط لضم مبابي الذي لا يثير المشكلات وصاحب المعدلات التهديفية الرائعة وبطل العالم مع منتخب فرنسا في العام الماضي وهو نفس هدف ريال مدريد الذي وضعه كهدف أول في الميركاتو الشتوي

وأوضح الصحيفة أن برشلونة يرى أن كيليان مبابي لاعب أكثر شبابًا من نيمار، حيث يصغره بسبعة أعوام، ويمتلك مزيدًا من الإمكانيات للعب في مركز المهاجم الصريح، كما أنه يتعرض لإصابات أقل، كما أنه لن يخلق مشكلات بين الإدارة والجماهير، كما فعل البرازيلي.

ولم تخف الصحيفة مشقة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان الذي يرفض دوما الاستغناء عن نجومه خاصة مع برشلونة، بعد تبادل الاتهامات بين الجانبين منذ سداسية الفريق الكتالوني في ثمن نهائي موسم 2016-2017 وخطف إدارة باريس لنيمار عبر اللجوء للشرط الجزائي ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو.

انتهاء أزمة نيمار

وقرر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، إنهاء تجميد مشاركة نيمار نجم الفريق في المباريات تمهيدًا لمشاركته ضد ستراسبورج اليوم السبت في بطولة الدوري الفرنسي.

وقال توخيل: "بالتأكيد كل شيء بات واضحا.. الفريق يضم حاليا مواهب عديدة وتعززت صفوفنا بتواجد نيمار فلا يوجد ما يشغل بالنا أو تفكير نيمار.. حان الوقت أن يركز مع سان جيرمان فقط".

وأضاف توخيل: "يغيب عنا مبابي وكافاني للإصابة، لذلك نحن بحاجة لنيمار.. تحدثت معه أكثر من مرة خلال الساعات الأخيرة، لتحفيزه على تقديم أداء قوي ونسيان ما حدث في سوق الانتقالات بشأن تعثر انتقاله إلى برشلونة وأثق أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة باريس سان جيرمان".