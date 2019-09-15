رياضة | نجم برشلونة يقلب الطاولة على نيمار.. وقرار ميسي يحسم الجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقلب الطاولة على نيمار.. وقرار ميسي يحسم الجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت صحيفة ماركا الإسبانية سؤالا بشأن رغبة برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم : "لماذا البارسا يريد نيمار ويملك أنسو فاتي بالفعل؟، انسو فاتي نتاج الأكاديمية ولم يكلف شيء ، نيمار عودته تعني مبلغا ضخما جدا من المال".

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وتابعت : انسو فاتي محبوب من الجمهور عكس نيمار الكثير ضد عودته ".

وأضافت : "انسو فاتي مدعوم من ميسي ، وشقيق ميسي وكيل أعماله لكن أيضا ليو يريد نيمار ، نقطة مشتركة، نيمار إذا عاد سيوقف تقدم انسو فاتي".

- إختيار فاتي على نيمار معناه انتصار الأكاديمية على الملايين و هذه رغبة الجماهير و نقطة انتقاد لعمل الإدارة بالسنوات الأخيرة