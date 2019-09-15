رياضة | السريلانكي ديلان بيريرا يدير موقعة السد والنصر بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السريلانكي ديلان بيريرا يدير موقعة السد والنصر بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين الحكم السريلانكي ديلان هيتيكا بيريرا، لإدارة مباراة السد القطري والنصر السعودي؛ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

"من هو ديلان بيريرا"



ويعتبر ديلان بيريرا واحدا من الحكام المتمبزة في القارة الآسيوية؛ حيث أدار أول مبارياته الدولية عام 2004، ولعب 110 مباراة دولية، أشهر خلالها 330 بطاقة صفراء، و11 بطاقة حمراء، كما احتسب 18 ركلة جزاء.

ويلتقي النصر السد، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، مساء غدا الإثنين ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

"النصر يعلن جاهزية لاعبه لموقعة السد"



ومن ناحية أخرى أعلن نادي النصر السعودي عن جاهزية لاعبه، يحيي الشهري، للمشاركة في مباريات الفريق المقبل، وذلك بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشكل كامل، وأصبح جاهز لخوض المباريات من جديد، ومن المتوقع بأن تكون أولى مشاركات الشهري مع الفريق، في مباراة السد القطري، في إطار مباريات العودة بدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال.

وكانت المباراة الأولى بين النصر والسد في هذا الدور، قد إنتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الرياض، وفي منتصف الشهر الجاري، ستكون مباراة العودة في الدوحة.

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ويذكر بأن الشهري كان تعرض لإصابة أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري، وأجرى الاعب عملية جراحية في كتفه في شهر مايو الماضي، ومنذ هذا الوقت لم يشارك في أي مباراة الفريق النصراوي سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي السياق ذاته، عاد الدولي المغربي ومهاجم الفريق، عبد الرزاق للمشاركة من جديد في صفوف الفريق، وقد يكون أساسيا مساء الغد أمام السد؛ في دوري الأبطال.

وقالت الصحف السعودية في تقرير لها أن عودة الشهري والحمدلله، إلى صفوف النصر السعودي في هذا الموسم يمثل إضافة كبيرة لقائمة الفريق، خاصة لكون الثنائي يملك إمكانيات فنية وبدنية رائعة قد تساعد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، فيما يتعلق بالتنوع الخططي خلال المباريات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السد القطري والنصر السعودي؛ بالفائز من الهلال السعودي والاتحاد السعودي؛ في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.