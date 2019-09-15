رياضة | هل اقترب من الأهلي السعودي؟.. محطات فارقة في مشوار "العراب" كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل اقترب من الأهلي السعودي؟.. محطات فارقة في مشوار "العراب" كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة جدة منذ إعلان رحيل برانكو مدرب الفريق بالأمس العديد من الأمنيات حيث يرى البعض من عشاق فريق الأهلي السعودي أن التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز سيكون مفيد للفريق ولكن الغالبية من جمهور الفريق وكذلك مجلس إدارة الفريق يرون أن الأفضل التعاقد مع العراب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وفعل عشاق أهلي جدة هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان "جروس مطلب جماهيري" وهو الأمر الذي تقترب إدارة الفريق من حسمه.

من هو كريستيان جروس؟

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي أبرز المعلومات عن العراب السويسري كريستيان جروس سواء كلاعب أو كمدير فني :

- كريستيان جروس من مواليد 4 أبريل 1954 ويبلغ من العمر 65 عامًا.

- أجاد اللعب في مركز المدافع ولعب في العديد من الأندية في الدوري السويسري وهم : جراسهوبر وزيوريخ ولوزان ونوشاتيل وسانت جالين ولوجانو.

- بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في عام 1973 واعتزل 1988 في نادي لوجانو السويسري، ولم يستغرق طويلًا في الملاعب حيث لعب 15 عام فقط في تاريخه الكروي.

- له تجربة احترافية وحيدة في نادي بوخوم الألماني في الفترة من 1980 – 1982 وذلك لمدة عامين وقد قدم فيها مردود جيد وقتها.

- بدأ مشواره التدريبي عام 1988 تولى تدريب نادي فيل السويسري وصعد بهم من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة من الدوري السويسري .

- نجاحه مع نادي فيل السويسري جعله يتولى تدريب جراسهوبر زيورخ السويسري عام 1993 وحتى عام 1997 والذي حصد معه ثلاث بطولات (كأس سويسرا – والدوري السويسري مرتين).

- من 1997 حتى 1998 تولى مهمة تدريب نادي توتنهام الإنجليزي لكنه لم ينجح لذلك قضى 9 أشهر فقط مع الفريق ثم رحل عن الدوري الإنجليزي .

- تعتبر فترة تدريبه لنادي بازل السويسري من أنجح فتراته التدريبية وقد تولي تدريبهم منذ عام 1999 وحتى 2009.

- حصد الدوري السويسري 4 مرات مع فريق بازل السويسري أعوام (2002 – 2004 – 2005 – 2008).

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- وقد نجح في الحصول على كأس سويسرا مع نادي بازل السويسري ثلاث مرات ولقب السوبر السويسري مرة واحدة مع نادي بازل أيضًا .

- قدم أداء رائعًا مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2002 وخرج من دور المجموعات الثاني وفاز على نادي يوفينتوس الإيطالي وتعادل مرتين مع ليفربول الإنجليزي وتعادل مع مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

- له إنجاز أوروبي مع الفريق حيث وصل لربع نهائي الدوري الأوروبي وذلك في عام 2006.

- وفي عام 2009 تولى تدريب شتوتجارت الألماني وتمت إقالته بعد النتائج السلبية له مع الفريق .

- بين 2011 و 2012 قاد فريق يانج بويز السويسري ولم ينجح معه لتتم إقالته بسبب النتائج .

- في عام 2014 تعاقد مع نادي أهلي جدة السعودي وحصل على الدوري بعد غياب 34 عامًا بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال السعودي .

- وفاز بلقب كأس الملك وكأس ولي العهد خلال مسيرته الناجحة مع نادي أهلي جدة السعودي .

- رحل عن الأهلي عام 2016 ولكن أعاده الفريق السعودي مرة ثانية ثم ترك النادي في يونيه 2017.

كريستيان جروس مع الزمالك

- تولي تدريب نادي الزمالك المصري العام الماضي وقد فاز مع الفريق بلقب كأس السوبر المصري السعودي أمام منافس قوي للغاية وهو فريق الهلال السعودي وذلك وسط حضور عشاق الموج الأزرق حيث كانت المباراة في السعودية.

- فاز مع نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق القوية للغاية داخل القارة السمراء وقد أعاد القلعة البيضاء إلى منصات التتويج الأفريقي بعد غياب 15 عام.

- رحل من تدريب نادي الزمالك بسبب انتهاء تعاقده مع الفريق والذي كان لمدة موسم وحيد وبالإضافة إلى فشل إدارة الفريق من تجديد تعاقده مع صفوف الفريق.

ويتمنى عشاق فريق أهلي جدة السعودي وكذلك أعضاء مجلس إدارة الفريق إقناع العراب السويسري كريستيان جروس بالعودة إلى تدريب فريق الأهلي السعودي حيث يعتبر هو المنقذ الوحيد وطوق النجاة للفريق هذا العام كما وصفه جمهور الفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.