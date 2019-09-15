رياضة | قبل موقعة باريس.. رعب في ريال مدريد بسبب نيمار "العائد بقوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة باريس.. رعب في ريال مدريد بسبب نيمار "العائد بقوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن باريس سان جيرمان الفرنسي حقق فوزا مثيرا على ستراسبورج في الدوري الفرنسي وسط عودة مميزة من البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل هدف الفوز الوحيد من كرة رائعة.

قبل موقعة باريس.. رعب في ريال مدريد بسبب نيمار "العائد بقوة"

وذكرت التقارير أن الفريق الباريسي حقق الفوز ضد ستراسبورغ بهدف من مقصية رائعة بتوقيع البرازيل نيمار دا سيلفا في الدقيقة 92 في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

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وتابعت: "يستهل ريال مدريد مشاركته في دوري أبطال أوروبا 2019-20 في حديقة الامراء بزيارة باريس سان جيرمان. هناك فاز منافس الملكي ضد ستراسبورغ في إطار الجولة الخامسة من الدوري، بفضل هدف نيمار في الوقت بدل الضائع. شهد الشوط الأول فرصاً قليلة، وتألق كيلور نافاس في التصدي لأولى هجمات الزوار".

وأضافت: "تحسن أداء الفريق الباريسي في الشوط الثاني لكنه افتقر للعمق، ودفع توخيل بإيكاردي لتعزيز الدفاع. كان ستراسبورغ يسجل عبر أجورك في الدقيقة 75، لكن نافاس تصدى لتسديدته ببراعة. وفي الدقائق الأخيرة، أطلق باريس هجوماً قوياً بحثاً عن هدف يمنحهم الفوز الرابع لمواصلة تصدر جدول الترتيب".

وواصلت: "عندما شارف اللقاء على الانتهاء بالتعادل السلبي، سدد نيمار ضربة مقصية رائعة هزت شباك الضيوف في الدقيقة 92، لمنح الفوز لباريس سان جيرمان، وقد حظي البرازيل بوقت كافٍ لتسجيل الهدف الثاني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد للحكم".