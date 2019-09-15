رياضة | رينيه فايلر يكسر عقدة أهلاوية.. ووليد سليمان يعادل حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يكسر عقدة أهلاوية.. ووليد سليمان يعادل حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسر نادي الأهلي بعض الأرقام بفوزه على كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في مباريات الذهاب من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي صلاح محسن ووليد سليمان في الدقيقتين 62 و82 بعد نزولهما كبديلين بفرمان من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

حقائق عن مباراة الأهلي وكانو سبورت

رفع وليد سليمان رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 17 هدفًا ليصبح من هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية محتلالمركز السادس في القائمة التاريخية بالتساوي مع حسام حسن وخلف محمود الخطيب الذي يتصدر بـ37 هدفًا

أول فوز للمدرب رينيه فايلر بعد 13 يومًا من تدريب الأهلي

فاز الأهلي خارج أرضه في إفريقيا بعد فشل دام لـ393 يومًا منذ 17 أغسطس 2018 على الترجي التونسي

أول فوز على كانو سبورت لأنها أول مباراة بين الفريقين

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رئيس الزمالك يهاجم محمود الخطيب

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدعوى أنه نجح في بث مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا ضمن ذهاب دور الـ32 بخلاف فشل إدارة القلعة الحمراء في بث مباراة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الدور نفسه.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم أنه دفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة مباراة فريقهم مع جينيراسيون فوت السنغالي بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة مباراة جينيراسيون فوت بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا وهو ما لم به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

ولم تذع مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية تليفزيونيًا رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وسقط الزمالك أمام أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يتم حسم بطاقة التأهل بعد مباراة العودة التي ستلعب بالقاهرة .

ويلعب الأهلي مع الزمالك كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري.