رياضة | بارتوميو يجهز مفاجأة أخيرة لبرشلونة قبل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يجهز مفاجأة أخيرة لبرشلونة قبل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المفاجأة التي يجهزها جوسيب ماريا بارتوميو لجماهير البارسا في الصيف المقبل وذلك قبل انقضاء مدته كرئيس للبلوجرانا.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد وبرشلونة سيتصارعان في الموسم القادم على التعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب ليكون التعاقد الأكثر ضجة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة يحتاج أكثر إلى التعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي ليكون المدير الفني القادم للبلوجرانا خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وتابعت "آس" المنتمية لريال مدريد إن برشلونة يحلم بالألماني كلوب لأن سيكون عاملا مساعدا في جذب أنظار الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي إلى الكامب نو.

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