رياضة | بارتوميو يجهز مفاجأة أخيرة لبرشلونة قبل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يجهز مفاجأة أخيرة لبرشلونة قبل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المفاجأة التي يجهزها جوسيب ماريا بارتوميو لجماهير البارسا في الصيف المقبل وذلك قبل انقضاء مدته كرئيس للبلوجرانا.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد وبرشلونة سيتصارعان في الموسم القادم على التعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب ليكون التعاقد الأكثر ضجة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة يحتاج أكثر إلى التعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الحالي ليكون المدير الفني القادم للبلوجرانا خلفا لإرنيستو فالفيردي.
وتابعت "آس" المنتمية لريال مدريد إن برشلونة يحلم بالألماني كلوب لأن سيكون عاملا مساعدا في جذب أنظار الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي إلى الكامب نو.
برشلونة يحقق فوزه الثاني في الليجا
وكان فريق برشلونة نجح في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وسجل فاتي هدف برشلونه الأول في المباراة بالدقيقة الثانية من بداية المباراة، واحرز دي يونج الهدف الثاني بالدقيقة السابعة، وقلص كيفين جاميرو النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 27 من الشوط الأول.
وعاد جيرارد بيكيه ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 51، وسجل سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 61، واختتم لويس بالنتيجة للبارسا بالهدف الخامس في الدقيقة 82 من اللقاء، واحرز جوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 92 من المباراة.
ويأتي ترتيب الدوري الإسباني :-
1- أتليتكو مدريد 9 نقاط.
2- ريال مدريد 8 نقاط.
3- اتليتك بلباو 8 نقاط.
4- برشلونة 7 نقاط.
5- إشبيلية 7 نقاط.
6- ريال سوسيداد 7 نقاط.
7- ليفانتي 6 نقاط.
8- فياريال 5 نقاط.
9- اوساسونا 5 نقاط.
10- الافيس 5 نقاط.
11- غرناطة 4 نقاط.
12- سيلتا فيجو 4 نقاط.
13- بلد الوليد 4 نقاط.
14- مايوركا 4 نقاط.
15- فالنسيا 4 نقاط.
16- ريال بيتيس 3 نقاط.
17- خيتافي نقطتين.
18- إيبار نقطة واحدة.
19- إسبانيول نقطة واحدة.
20- ليجانيس بدون نقاط.