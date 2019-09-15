رياضة | ستيفانو سينسي "عفريت كورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيفانو سينسي "عفريت كورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم إن كل التركيز في الدوري الإيطالي على كريستيانو رونالدو ولوكاكو وأليكسيس سانشيز إلا إن يوجد موهبة كبيرة إسمها "ستيفانو سينسي" يعتبر الصفقة الأبرز في ميركاتو إيطاليا ويعد من أبرز صفقات الميركاتو .

ستيفانو سينسي لاعب وسط لكن يمكنه فعل كل شئ في كرة القدم حرفياً لا يوجد شئ لا يفعله في الملعب طوال المباراة، سينسي عظيم جدًا فيما يتعلق بقطع الكرات لاعب ذكي جدا ويجيد التصرف في الكرة تحت ضغط وبكل هدوء مهاري بيراوغ أي لاعب وبكل سهولة، رؤيته للملعب مختلفة جداً حرفياً يركض في كل أنحاء الملعب بالفعل هو" عفريت كورة" .

سينسي من اللاعيبن الذي يكرها الخصوم لإنه يقابله في وجهه دائماً طوال المباراة وفي أي إلتحام وفي أي هجمة وفي أي مرتدة، ولا يوجد لديه مشكلة إنه يركض طوال الـ90 دقيقة مثل كانتي "تشيلسي" وإنه يراوغ بكل هدوء مثل إنيستا "برشلونة" وإنه يمرر كرات طويلة بالسنتيمتر مثل تشافي "برشلونة".

طبعاً أنا لا اقول إنه مثل هؤلاء الأساطير السابقة، ولكن المختصر إنه فعلا لاعب شامل وبإمكانه فعل كل شئ على دائرة وسط الملعب وبإمتياز ومع الوقت ممكن أن يكون أسطورة إيطالية في كورة القدم على المستوى اللي بيقدمه مع الإنترميلان، هو نجم الفريق والأفضل في الكالتشيو حتى الأن مع النيرازوري.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 8 معلومات عن "سيتفانو سينسي":

1- ولد الموهبة ستيفانو سينسي في 5 أغسطس عام 1995.

2- تألق ستيفانو سينسي مع تشيزينا الإيطالي بين عامي 2013،2016.

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3-ذهب سينسي إلى ساسولو في صيف عام 2016 مقابل مليون يورو.

4- يجيد سينسي اللعب في مركزي لاعب الإرتكاز والوسط المهاجم.

5-لعب سينسي للمنتخب ايطاليا تحت 20 عاما عام 2015.

6- وضع المدير الفني لإيطاليا روبرتو مانشيني اللاعب ضمن حساباته مؤخرا.

7- يعتبر سينسي أندريا بيرلو نجم ميلان ويوفينتوس السابق مثله الأعلي.

8- إنتقل إلى نادي إنترميلان عام 2019 لمدة عام على سبيل الإعارة.

وينفرد فريق انترميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد فوزه على اودينيزي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المرحلة الثالثة السبت، ورفع انترميلان رصيده الى 9 نقاط مقابل 7 ليوفنتوس الذي قد يتنازل عن المركز الثاني لصالح جاره تورينو الذي يملك 6 نقاط ويخوض مباراته الاثنين ضد ليتشي.

وحقق النيرازوري ال3 نقاط بفضل هدف لاعب خط الوسط الإيطالي ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو وشهدت مشاركة التشيلي اليكسيس سانشيز للمرة الاولى مع انتر بعد انتقاله على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانجليزي حتى نهاية الموسم.