رياضة | تفاؤل ورسالة خاصة إلى مؤمن زكريا في معسكر مياه البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاؤل ورسالة خاصة إلى مؤمن زكريا في معسكر مياه البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الجهار الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي تدريباته ضمن المعسكر المغلق الذي يستمر لمدة أسبوع بمدينة مطروح من خلال التدريب علي فترتين صباحا ومساء، حيث يبدأ اللاعبون في السادسة صباحًا مرانًا قويًا علة أحد شواطئ مدينة مطروح، ثم في الثالثة عصرًا مرانًا آخر، بهدف رفع الحمل البدني.

ويبدأ جميع اللاعبين مران الصباح بالجري علي الرمل وإجراء بعض الإحماءات والتدريبات البدنية، قبل أن يبدأ أحمد الشاذلي، المدير الفني للفريق محاضرته الفنية والتي تشمل على تنبيه قوي للاعبين بالتركيز، داخل المستطيل الأخضر خلال هذه الفترة لحين أكتمال الصفوف وتحقيق المعدل الفتي والبدني لجميع اللاعبين القدامي والجدد.

ومن جانبه يبحث الجهاز الفني لفريق مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي ومعه الجهاز المعاون بقيادة محمد عزوز وياسر منصور وبالتنسيق مع مسئولي نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة ومحمد صديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الكرة عقب العودة من مطروح في تدعيم صفوف الفريق الأول في مركز خط الهجوم ومركز الظهير الأيسر وذلك في إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثالث بالموسم الكروي الجديد.

ويستعد فريق مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلا من أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة.

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لعب فريق مياه البحيرة 10 تجارب ودية حتى الأن، مباراتين مع فريق سبورتنج، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع أبو قير للأسمدة، وأخرى مع الجزيرة المطروحي، وكفر الشيخ، وسوهاج وأيتاي البارود سيراميكا كيلوباترا و بني سويف وسموحة.

ومن خلال المعسكر حرص لاعبو مياه البحيرة علي توجيّه رسالة دعم خاصة إلى مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي الذي يعاني من الإصابة على مستوى الجهاز العصبي.

قام لاعبو مياه البحيرة بعمل طريقة احتفال مؤمن زكريا بالأهداف مع النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعد قرار إتحاد الكرة الحالي بإلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وأسكندرية بالموسم الجديد.