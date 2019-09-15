رياضة | رئيس اتحاد الإسكواش: عودة بطولة الأهرامات تحد كبير

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عبر عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للاسكواش بعد تحد كبير من عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة .

رئيس اتحاد الإسكواش: عودة بطولة الأهرامات تحد كبير

وأكد خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الخاص لقرعة البطولة والمقام بأحد الفنادق أن البطولة في غاية الصعوبة خاصة أن تنظيم هذه البطولة لا تقدر علي تنظيمها مؤسسات في بداية طريقها إلا أنه تم إسنادها لبنك سي اي بي.

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وأضاف خليفة أنه تم اختيار سفح الأهرامات لإقامة البطولة كنوع من التشويق ومعرفة اللاعبين آثار وسياحة مصر خاصه أن مثل هذه البطولات يتابعها العالم بأكمله.

وتقام بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

أما البطولة الثانية التى تقام على هامشها فهى بطولة ‪CIB‬ للرجال والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار