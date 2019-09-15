رياضة | علي فرج: بطولة الأهرام من أسباب تفوق مصر في لعبة الإسكواش

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أعرب علي فرج المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، عن فخره بتواجده في حفل قرعة بطولة الأهرام الدولية للاسكواش، مشددا على فخره بعودة بطولة العالم إلى مصر تحت سفح الأهرامات.

علي فرج: بطولة الأهرام من أسباب تفوق مصر في لعبة الإسكواش

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاجراء قرعة البطولة: "من أهم أسباب تقدم مصر في لعبة الاسكواش هي بطولة الأهرام للاسكواش، فقد كنا جميعا نرى النجوم الكبار في هذه البطولة، وكان لدينا حلم في المشاركة بمثل هذه اابطولة".

وتقام بطولة ‪CIB‬ للرجال في الفترة من ٢٤ اكتوبر حتى ١ نوفمبر، و تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار .