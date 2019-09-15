شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يستجيب لشكاوى تير شتيجن والان مع التفاصيل
قرر الحارس الألماني مانويل نوير الرد على مارك أندريا تير شتيجين ، في أعقاب شكاوى حارس مرمى برشلونة بشأن قلة وقت لعبه مع ألمانيا.
أصبح تير شتيجن أحد أفضل الحراس في العالم ، وشكك نويرفي أعين الكثيرين ، لكن بايرن أخبر نوير ، الذي لا يزال صريحاً لألمانيا ، تير تيرجن أن يفكر في الفريق.
وقال نوير: "أعتقد أنه حارس جيد وأداؤه جيد ، لكنني لست متأكدًا مما إذا كان ذلك يساعدنا".
وأجاب فيما يتعلق بشكاوى تير تشيجن :"نحن فريق ويجب أن نقدم أنفسنا على هذا النحو." لدينا حراس مرمى رائعون.
وتابع: "لدينا كيفن تراب وبيرند لينو ... كلهم حراس مرمى رائعون يريدون اللعب ثم يجلسون على مقاعد البدلاء".
واختتم حديثه: "نحن فريق. علينا أن نلتزم ببعضنا البعض. يجب على حراس المرمى الالتصاق ببعضهم البعض."
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