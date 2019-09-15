شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يزف خبر سار لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل

حصل برشلونة على دفعة قوية قبل اجتماعه بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند حيث عاد ليونيل ميسي إلى التدريبات مع المجموعة يوم الأحد.

مع أن هذه هي الدورة الأولى له ، إلا أنه من غير المرجح أن يشارك في ألمانيا ، لكن لا شك أن وجوده سيكون بمثابة مصعد لزملائه في الفريق.

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سيتدرب الكاتالونيون مرة أخرى يوم الاثنين قبل السفر إلى ألمانيا ويمكن أن يسافر ميسي مع الفريق ، حتى لو لم يكن مستعدًا للعب.