“جوميز” يعتذر لمدرب الهلال بعد الانفعال أثناء التبديل: سوء تفاهم

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

اعتذر بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال، لمدربه الروماني رازفان لوتشيسكو، بعد الانفعال أثناء استبداله خلال التعادل المحبط 1-1 بملعبه مع الفيحاء في الدوري، أمس السبت.

وغادر المهاجم الفرنسي الملعب بعد مرور ساعة عقب تقدم الهلال 1-صفر بهدف نواف العابد وبدا غاضبا من التبديل ووجه بعض الكلمات إلى لوتشيسكو ثم توجه نحو مقاعد البدلاء دون الإنصات لمدربه.

وحاول جوميز، 34 عاما، تدارك الموقف ونشر على حسابه في تويتر اعتذارا للمدرب بسبب “سوء تفاهم”.

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وقال هداف أولمبيك ليون وسوانزي سيتي السابق “المدرب يعرف ما يجب فعله. اعتذر بسبب سوء التفاهم. كنت غاضبا بسبب مستواي ولأنني لم أساعد الفريق”.

واستقبل الهلال هدفًا في الدقائق الأخيرة ليتعثر لأول مرة هذا الموسم بعد ثلاث جولات لكنه يحتل الصدارة بفارق الأهداف عن النصر.

وأضاف جوميز الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم “يجب أن نركز الآن في دوري أبطال آسيا ونحتاج لدعم ومساندة الجماهير”.

ويستعد الهلال لمواجهة منافسه المحلي الاتحاد بعد غد الثلاثاء، في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب بملعب الاتحاد.