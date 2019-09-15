شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: السوبر هدفنا المقبل.. وأشكر جماهير الأهلي على المساندة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الفريق أمام كانو سبورت الغيني التي أقيمت مساء أمس السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا كانت صعبة للغاية ولكن الفريق نجح في حسم الفوز لصالحه وحقق هدفه من المباراة .

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من بطولة السوبر المحلي أمام الزمالك التي نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد.

وأبدى صلاح محسن سعادته باستعادة جزء كبير من مستواه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي ساهم بشكل كبير في استعادة لياقته الفنية والبدنية.

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وتحدث اللاعب عن زملائه في نفس المركز، مؤكدًا أن مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، بالإضافة إلى أن أزارو لاعب دولي ومهاجم على أفضل مستوى وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي.

ووجه محسن الشكر لجمهور الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده من أجل إسعادهم.

وكشف صلاح أن الجميع يركز حاليا في مباراة السوبر، خاصة أنها البطولة الأولى في الموسم الجديد، والفوز بها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم والحصول على البطولات التي يشارك فيها الفريق.

واختتم محسن تصريحاته مؤكدا أنه يسعى لتحقيق طموحاته في الموسم المقبل والتركيز بشدة في المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاته بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.