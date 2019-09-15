شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي زكي: نهدف لإعادة الإسماعيلي لمنصات التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على رغبته في إعادة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى.

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وشارك مهاجم سموحة والاتحاد والأهلي الأسبق، لأول مرة في الدقيقة 60 من مواجهة الإسماعيلي ضد أهلي بني غازي الليبي، كبديل لوجيه عبدالحكيم، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الــ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، والتي انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف «زكي» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نجحنا في إسعاد جماهير الإسماعيلي، وسنغلق صفحة البطولة العربية ونركز على ما هو مقبل».

واختتم: «نريد عودة الإسماعيلي للألقاب من جديد والذى لن يأتى بدون دعم ومؤازرة الجماهير».