شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن التعاقد مع أوميد أوكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عن التعاقد رسميًا مع المهاجم الأثيوبى الدولي أوميد أوكري.

ولعب «أوكري» سابقًا لأندية إنبى والاتحاد وسموحة، وهو لاعب دولي خاض منذ أيام مباراة مع منتخبه إثيوبيا أمام لوسوتو، ويلعب في مركز المهاجم ويبلغ طوله ١.٨٣ متر.

وحضر أ«وكري»، أمس، التدريب المسائي للفريق الأسواني، والذي يستعد لملاقاة فريق مصر المقاصة في افتتاح الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري باستاد أسوان.