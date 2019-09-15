شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن التعاقد مع أوميد أوكري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عن التعاقد رسميًا مع المهاجم الأثيوبى الدولي أوميد أوكري.
ولعب «أوكري» سابقًا لأندية إنبى والاتحاد وسموحة، وهو لاعب دولي خاض منذ أيام مباراة مع منتخبه إثيوبيا أمام لوسوتو، ويلعب في مركز المهاجم ويبلغ طوله ١.٨٣ متر.
وحضر أ«وكري»، أمس، التدريب المسائي للفريق الأسواني، والذي يستعد لملاقاة فريق مصر المقاصة في افتتاح الدوري الممتاز يوم 21 سبتمبر الجاري باستاد أسوان.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يعلن التعاقد مع أوميد أوكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.