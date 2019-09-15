شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: أيمن أشرف ينتظم في التدريبات مع عودة الفريق من غينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق، سينتظم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب عانى من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية لن يعوقه عن المشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق للقاهرة، والمشاركة في لقاء السوبر المقرر له الجمعة المقبل أمام الزمالك.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة التي جرت مساء أمس السبت على استاد مالابو في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وغادر أيمن أشرف الملعب في الدقيقة 82 بعد سقوطه على أرض الملعب وحل ياسر إبراهيم بدلا منه.