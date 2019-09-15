شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: الأشعة تحسم موقف «أزارو» من المشاركة في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، سيجري أشعة رنين على الركبة، غدا الاثنين، للاطمئنان على إصابته وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قال طبيب الفريق إن الأشعة المقرر إجراؤها على ركبة وليد أزارو هدفها تحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب أن الأشعة ستحسم بشكل قاطع إمكانية لحاق وليد أزارو بمباراة السوبر أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان أزارو قد غاب عن لقاء الأهلي وكانو سبورت، أمس في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من جزع في الركبة تعرض له أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة.