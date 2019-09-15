شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسبانيا يتحرك لخطف جوهرة برشلونة قبل غينيا بيساو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني للمنتخب الإسباني روبيرت مورينو تحرك اتحاد الكرة في بلاده لضمان إمكانية ضم جوهرة برشلونة الشابة أنسو فاتي، صاحب الـ 16 عامًا.

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ويحمل «فاتي» جنسية بلده الأم غينيا بيساو، فيما صرح «مورينو»، بين شوطي لقاء برشلونة وفالنسيا، قائلًا: «المسؤولون في الاتحاد يعملون على إحضار أنسو فاتي ومن ثم سيكون القرار بيد اللاعب».

وأضاف: «الاتحاد يعمل لنحظى بأفضل اللاعبين، إنه مصدر سعادة لبرشلونة، لاعب صاعد من لاماسيا، عليك أن تبقى هادئًا وأتمنى أن نحظى به».

ويتألق اللاعب مع برشلونة بعد تصعيده للفريق الأول هذا الموسم، إذ أصبح أصغر لاعب يسجل للنادي في تاريخ الدوري الإسباني بعد إحرازه هدفًا في مرمى أوساسونا، قبل أن يحرز هدفًا جديدًا، أمس، في مرمى فالنسيا.