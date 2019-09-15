ريال مدريد يستعد لدوري أبطال أوروبا بالقوة الضاربة

الأحد 15 سبتمبر 2019

مران ريال مدريد

عاد ريال مدريد إلى التدريبات صباح يوم الأحد بعد تغلبه على ليفانتي 3-2 يوم السبت ، وتعثرت كلتا العينين في جولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء إلى باريس سان جيرمان.



قسم زين الدين زيدان الفريق إلى مجموعتين: المباراتان ضد ليفانتي وأولئك الذين لم يفعلوا ميزة أو كانت بدائل.

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عاشت المجموعة السابقة جلسة تعافي بينما كانت المجموعة الأخيرة تعمل بكثافة أكبر.

تدرب غاريث بايل بشكل طبيعي بعد عدم الظهور في مباراة ليفانتي بسبب الإيقاف ، لذا سيكون هدفه هو المشاركة في التشكيلة الأساسية لزيدان ومواصلة عمله.

شكل جيد من الجزء الأول من هذا الموسم. هناك لاعب آخر يتطلع نحو المباراة في حديقة الامراء بقصده ، وهو عدن هازارد ، الذي ظهر لأول مرة في مدريد ضد ليفانتي ، لكن زيدان قال إنه يحتاج إلى تدريب أكثر بعد عودته مؤخراً من إصابة. والخبر السار هو أن إيسكو ظهر ، وعلى الرغم من أنه لن يكون متاحًا لباريس سان جيرمان و إشبيلية، إلا أنه بدأ يدخل المرحلة النهائية من تعافيه من إصابة وكان قادرًا على ذلك في الملاعب. .