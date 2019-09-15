نيمار: حاولت أن أغادر لكن لسوء الحظ لم يسمح لي سان جيرمان

الأحد 15 سبتمبر 2019

حتى بعد عودته إلى باريس سان جرمان يوم السبت ، لم يبتعد نيمار عن التعبير عن رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.



وسجل رقم 10 فائزًا مذهلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ، لكن الأسئلة بعد ذلك كانت مركزة.

وقال نيمار: "الكل يعرف أنني أريد أن أغادر لقد أوضحت ذلك أنا لن أخوض في التفاصيل ، لأنه يؤثر على الآخرين.

وتابع: " لكنني ما زلت لاعبًا في PSG و نيتي هي أن أكون سعيدًا على أرض الملعب.

وأضاف: "عقلي في باريس سان جيرمان لقد أوضحت دائمًا أنه ليس لدي أي شيء ضد باريس سان جيرمان أو الجماهير.

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وأكمل: "لقد كانت أسباب شخصية." كان لدي أسباب وجربت أبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك ، لكن لسوء الحظ لم يسمحوا لي بذلك.

وأردف: "لقد حدث بالفعل ، ولكن هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أريد التحدث فيها.أنا أفكر فقط في باريس سان جيرمان.

وأشار الى: "استقبل نيمار مع كان هناك ترحيب معاد في حديقة الامراء ، والذي يعترف بخيبة أمله.

وأكد :"إنه أمر محزن ، لكنني أعرف أنه في كل مرة ألعب فيها في المنزل ، سيكون الأمر أشبه باللعب خارج أرض الملعب.

واختتم البرازيلي:" يجب أن يهتف اللاعبون خلال 90 دقيقة هذا أكثر أهمية من صفير اللاعبين. نفس الأفواه التي تسمع صوتك هي التي يجب أن تبتهج بأهدافك. لقد أمضوا كل صفير المباراة ثم اضطروا للاحتفال".