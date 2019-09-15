ميسي يزف خبر سار لجماهير برشلونة

الأحد 15 سبتمبر 2019

حصل برشلونة على دفعة قوية قبل اجتماعه بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند حيث عاد ليونيل ميسي إلى التدريبات مع المجموعة يوم الأحد.



مع أن هذه هي الدورة الأولى له ، إلا أنه من غير المرجح أن يشارك في ألمانيا ، لكن لا شك أن وجوده سيكون بمثابة مصعد لزملائه في الفريق.

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سيتدرب الكاتالونيون مرة أخرى يوم الاثنين قبل السفر إلى ألمانيا ويمكن أن يسافر ميسي مع الفريق ، حتى لو لم يكن مستعدًا للعب.

كانت هناك حاجة إلى بعض اللمسات من لويس سواريز لختم فوز برشلونة على فالنسيا ، مع خروج الأوروغواي من مقاعد البدلاء لإظهار أنطوان غريزمان كيف يتم ذلك.

من العمر انستو فاتي ليسجل المباراة الافتتاحية. كانت هناك عروض رائعة في وسط الملعب أيضًا ، مع تقييم كل لاعب في برشلونة أدناه. يمكنك الحصول على رأيك أيضًا من خلال الاقتراع وخفض الأصوات.