الأحد 15 سبتمبر 2019
سميوني
يتوقع دييغو سيميوني أن يستخدم لاعبيه في أتلتيكو مدريد خسارته أمام ريال سوسييداد كمنحنى تعليمي ، حيث عانوا من أول انتكاسة له هذا الموسم.
ولم يخسر لوس روجابلانكوس في مبارياته الثلاث السابقة إلا في سان سباستيان.
قال سيميون بعد ذلك: "يتعين علينا أن نحسن وننمو. هناك لاعبون شباب يجب عليهم أن ينمووا ويأتي ذلك من نكسات معاناة.
وأكمل: نريد أن نصل إلى أفضل ما لدينا في الوقت المناسب." أكد على الحاجة إلى النمو والتوقيت أيضًا ، عندما سئل عن مخاوفه الدفاعية.
وتابع: "كل شيء يقلقني ، أي شيء يحدث بشكل عدواني أو دفاعي."
وأَضاف: "نحن نعرف ما لدينا وماذا نحن وقال تشولو: "تم افتتاح ملعب لا ريال الذي تم تجديده حديثًا يوم السبت ، وما زال معاديًا كما كان من قبل." المشجعون هنا دائمًا رائعون. "
وأنهى: "إن التقارب يجعلك تبدو أكثر مثل كرة القدم وهي أفضل أو هم ".
كانت هذه تفاصيل خبر سيموني: لدى أتلتيكو مدريد لاعبون شباب ما زالوا بحاجة للنمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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