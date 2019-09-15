شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون ريال مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)
علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس (السبت) قاربت 300 مليون ريال، وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيرة للهجن والملاك للفوز بسيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت المصادر أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم، إذ تشكّل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسي اهتماماً بالغاً للملاك لاقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى، لاسيما أن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز على الأبواب.
وكانت بداية انطلاقة مهرجان ولي العهد شهدت أغلى صفقة بيع للبكرة (شبرية) بـ4.6 مليون ريال لصالح هجن الرئاسة الإماراتية، وكشفت "الخليج 365" أمس الأول في تقرير أن صفقات البيع خلال 24 ساعة بلغت 10 ملايين ريال قيمة لـ4 هجن فقط.
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