شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد للزمالك غدا الاثنين بدون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر، التدريبات عصر غد الاثنين دون الحصول على راحة؛ استعدادا لبطولة السوبر المحلى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.

وحقق الأهلى الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين أمس سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من فجر غد الاثنين، حيث تستقل الطائرة من مطار مالابو فى الواحدة من بعد ظهر اليوم، فى رحلة تستغرق أكثر من عشر ساعات يتخللها ترانزيت مرتين فى الكاميرون وأثيوبيا.

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وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن لاعبى الفريق سيحصلون على مكافأة الفوز على فريق كانو سبورت وفقا لما تنص عليه اللائحة وهناك أسس ولوائح تنظم العمل داخل النادى الأهلى يسير عليها الجميع.