شكرا لقرائتكم كأس جديد لـ"السوبر المصري" بعد قمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقترب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من حسم شكل كأس السوبر المصري الجديد والذى سيتم تسليمه للفائز من ناديى الأهلي و الزمالك عقب المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة بخلاف الميداليات.

وتلقي اتحاد الكرة أكثر من تصور لشكل كأس السوبر المصري للوصول لأفضل شكل قبل المواجهة المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017 ــ 2018 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين " 5 آلاف مشجع لكل فريق".

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وقرر اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم الجمعة المقبل وتم مخاطبة أكثر من 8 دول أوربية على رأسهم إنجلترا و إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و هولندا لتعيين طاقم حكام أجنبي للقاء .

كما يطرح مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير الالتزام بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.