حازم إمام يحضر قرعة بطولة العالم للاسكواش بالأهرامات...

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جدة - عمرو شويل
بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 تقام لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.
أما البطولة الثانية التى تقام على هامشها فهى بطولة CIB للرجال والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار .
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