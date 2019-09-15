شكرا لقرائتكم إنبي يؤجل الاعلان الرسمي عن ضم فيستون عبدالرازق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو إنبي، على تأجيل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع فيستون عبدالرازق، مهاجم منتخب بوروندي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، وذلك انتظارا لإنهاء إجراءات ضمه بشكل رسمي بعد الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لدعم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وأكدت تقارير جزائرية في وقت سابق رغبة الأهلي في التعاقد معه وأعلن اللاعب في ذلك التوقيت ترحيبه بالمسألة ولكن الصفقة لم تتم ليوقع اللاعب مؤخرا لإنبي.

وبحسب مصدر مسئول فى نادي إنبي، فإن تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة ضم فيستون عبد الرازق بسبب قيام الجهاز الإداري للفريق بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول علي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حتي يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولي في المباريات الرسمية بالموسم الجديد ثم الإعلان عن الصفقة بعدما قام المهاجم البوروندي بفسخ عقده مع الفريق الجزائري من أجل الانضمام للنادي البترولي بعد المفاوضات التي أجريت معه.

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وجاء التعاقد معه بناء علي رؤية علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي الذي أكد لمسئولي النادي إنه سيكون إضافة جيدة لخط هجوم الفريق بالموسم القادم وحرص علي إعداد برنامج تأهيلي له لتجهيزه بأفضل صورة لمنافسات الموسم المقبل.